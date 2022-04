Gmg Lisbona 2023: dal 26 al 31 luglio le “Giornate nelle diocesi”

Si svolgeranno dal 26 al 31 luglio 2023 le “Giornate nelle diocesi”, tradizionale appuntamento che precede il programma della Giornata mondiale della gioventù (Gmg). Si tratta di giorni in cui i giovani pellegrini provenienti da ogni parte del mondo vivranno un’esperienza “ecclesiale di condivisione della fede” nelle 17 diocesi ospitanti del Portogallo. Saranno alloggiati, infatti, in famiglia, strutture pubbliche e ambienti parrocchiali e diocesani. Cinque i momenti che caratterizzeranno le giornate: “Benvenuto, Scoperta, Missione, Cultura e Invio”. La Gmg di Lisbona si svolgerà dal 1° al 6 agosto 2023. Per informazioni sull’organizzazione delle “Giornate nelle diocesi” è necessario contattare i Comitati organizzatori diocesani (Cod) e scrivere all’indirizzo: diasnadiocese@lisboa2023.org.