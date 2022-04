Filatelia: Assisi, l’8 aprile la presentazione di una mostra su San Francesco e Papa Francesco

Sarà presentata domani, 8 aprile, alle 11 nella Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi l’esclusiva mostra filatelica su San Francesco e Papa Francesco. Il curatore, Fabrizio Fabrini, e il direttore del Museo Tesoro della Basilica di San Francesco in Assisi, fra Thomas Freidel, illustreranno l’esposizione che ha come obiettivo quello di raccontare il Poverello e Papa Francesco attraverso uno strumento diverso: la filatelia. L’incontro verrà moderato dal responsabile dell’Ufficio Comunicazione del Sacro Convento, fra Giulio Cesareo. La collezione, allestita nel Museo del Tesoro della Basilica di San Francesco in Assisi – si legge in una nota – è articolata in due filoni di ricerca: uno riguarda Assisi, San Francesco ed il Cantico di Frate sole, e l’altro il pontificato, il pensiero e i viaggi di Papa Bergoglio. Verranno esposte oltre 1000 opere sul Santo e 850 su Papa Francesco. “Questa mostra è una testimonianza preziosa della popolarità ma soprattutto del valore internazionale, interculturale e intergenerazionale della figura e del messaggio di vita e di fede del Poverello di Assisi, nonché della diffusa popolarità del Papa che ne porta il nome”, spiegano i promotori dell’iniziativa. A margine della presentazione sarà possibile visitare in anteprima, per la stampa accreditata, la mostra. Per maggiori informazioni www.sanfrancesco.org.