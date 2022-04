Ucraina: Anagni-Alatri, domani i giovani trascorreranno una serata a Fiuggi con i profughi accolti dalla diocesi

Da una settimana stanno raccogliendo viveri e fondi per aiutare i profughi ucraini ospitati in diocesi e domani, venerdì 8 aprile, trascorreranno una serata con loro, in amicizia, condivisione e preghiera. I protagonisti di questa iniziativa sono i giovani della diocesi di Anagni-Alatri, mobilitati dal Servizio di pastorale giovanile e vocazionale e della Caritas diocesana, che si ritroveranno alle 19 di domani presso il Centro pastorale di Fiuggi per consegnare quanto raccolto. Subito dopo, il vescovo Lorenzo Loppa guiderà un momento di preghiera e offrirà una riflessione ai presenti. Quindi, spazio all’amicizia e alla convivialità, con una pizza tutti insieme: ospiti ucraini, giovani della diocesi e ragazzi di varie scuole che, pur non appartenendo a movimenti o gruppi parrocchiali, hanno comunque voluto partecipare. Prima di chiudere la serata, alcuni profughi ucraini porteranno delle testimonianze dirette sulla realtà del loro Paese. I giovani della diocesi ogni anno sono soliti organizzare una Via Crucis insieme al vescovo Loppa, ma quest’anno è stato deciso di optare per questa formula, come una via di pace, solidarietà e amicizia.

La diocesi di Anagni-Alatri finora ha accolto una settantina di profughi, ospitati a Fiuggi (presso il convento dei Cappuccini e una struttura dei Guanelliani), ad Alatri (nelle parrocchie di Laguccio e Mole Bisleti) e a Morolo (in alcuni appartamenti messi a disposizione dalla parrocchia e da privati).