Ucraina: Trento, la diocesi prega per la pace. Domani la Via Crucis dei giovani e domenica la veglia a Lavis

La Chiesa trentina invita nuovamente a pregare per la pace. Lo fa, in particolare, attraverso due momenti rilevanti, in programma nei prossimi giorni. Domani, venerdì 8 aprile, ritorna a Trento la Via Crucis cittadina, animata dai giovani e guidata dall’arcivescovo Lauro Tisi. L’appuntamento è alle ore 20.30 davanti alla chiesa di Sant’Antonio: seguirà il cammino tra meditazioni e canti lungo via Bolghera, via Nicolò d’Arco, via Adamello, via dei Mille, via Piave, via s. Giovanni Bosco, piazza Fiera, via degli Orti, via Esterle, via Prati, via Maffei, via Verdi fino alla cattedrale.

La Via Crucis precederà la veglia di domenica 10 aprile a Lavis, con cui la diocesi trentina raccoglie la proposta della Chiesa italiana di promuovere momenti di preghiera per la pace alla sera della Domenica delle Palme, primo giorno della Settima Santa. L’arcivescovo Tisi ha scelto di guidare la preghiera nella chiesa parrocchiale lavisana di Sant’Udalrico, pronta ad accogliere, alle ore 21, i fedeli trentini che vorranno condividere l’invocazione di pace. L’invito è esteso alla comunità ucraina di rito greco-cattolico.