Parlamento Ue: proteggere bambini e ragazzi in fuga dalla guerra in Ucraina. Dibattito in emiciclo, giovedì una risoluzione

(Strasburgo) Proteggere bambini e ragazzi in fuga dalla guerra: questo il tema che è in discussione questa mattina nell’emiciclo dell’Europarlamento a Strasburgo. Secondo l’Unicef quasi la metà dei 4 milioni di rifugiati sono minori e “hanno bisogno di maggiore protezione poiché corrono un rischio superiore di rimanere coinvolti nel traffico e nello sfruttamento”, si legge in un comunicato. A integrazione dell’attivazione dello status di protezione temporanea per i rifugiati dall’Ucraina del 3 marzo – che dà ai rifugiati diritti di residenza temporanea e accesso all’istruzione e al mercato del lavoro – la Commissione e la Presidenza francese del Consiglio stanno lavorando a un piano in 10 punti per migliorare la risposta comune europea. “Nel piano saranno incluse una piattaforma di registrazione Ue e un coordinamento sui trasporti, oltre a linee guida specifiche sull’accoglienza e il sostegno ai bambini, in collaborazione con l’Agenzia Ue per l’asilo”. I deputati stanno sottolineando l’importanza di proteggere bambini e giovani che giungono dall’Ucraina dal traffico e dallo sfruttamento, e di sostenere il loro accesso all’istruzione negli Stati membri. Giovedì mattina sarà votata una risoluzione sull’argomento.