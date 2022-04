Università: dal 27 agosto al 4 settembre la terza edizione dei “Percorsi Assisi” su “I luoghi dell’abitare. Per una transizione equa e sostenibile”

Si svolgerà dal 27 agosto al 4 settembre prossimi la terza edizione della Scuola di formazione “Percorsi Assisi”, esperienza educativa rivolta a universitari per favorire la formazione degli studenti che unisca competenze specifiche e responsabilità per il bene comune. Il titolo dell’edizione di quest’anno è “I luoghi dell’abitare. Per una transizione equa e sostenibile”. In programma dieci giorni di incontri, seminari, workshop e visita ai luoghi francescani. “Con la terza edizione, la Scuola di formazione ‘Percorsi Assisi’, si concentrerà sulla parola chiave che caratterizza il tema dell’abitare: luoghi”, si legge in una nota, nella quale si precisa che è “intesa non solo in termini spaziali ma soprattutto di dimensione antropologica: abitare la città, il borgo, il mondo virtuale. Le parole chiave dell’edizione 2022 saranno: inclusività, sostenibilità energetica e umana, transizione ecologica, equità e giustizia, integrazione, costruzione e ricostruzione delle infrastrutture e del tessuto sociale”.

“Percorsi Assisi”, ricordano i promotori, offre la possibilità di un continuo e immediato confronto non solo fra studenti e tutor, ma anche con docenti e personalità del mondo della cultura. Vengono così messi in correlazione l’approfondimento di natura accademica con la maturazione relazionale, attraverso l’alternanza di lezioni frontali, seminar and debate, attività di team work e project work, company visit per una visione sul campo, e momenti ricreativi con la visita ai luoghi più significativi di Assisi.

I promotori dell’iniziativa sono: il Sacro Convento di San Francesco in Assisi, il Politecnico di Milano, l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, l’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’Università Luiss Guido Carli di Roma, l’Università degli Studi di Macerata, l’Università degli Studi di Perugia.

La terza edizione di Percorsi Assisi è stata presentata oggi in occasione del seminario “Percorsi Assisi nel labirinto della complessità. Diritto ed economia in ascolto del messaggio francescano” organizzato dall’Università Luiss Guido Carli di Roma.