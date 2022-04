Africa: La Civiltà Cattolica, giovedì un incontro a Roma su paesaggi e linguaggi della narrativa africana

“L’Africa oltre gli stereotipi. La narrativa africana, paesaggi e linguaggi” è il titolo dell’incontro promosso a Roma da La Civiltà Cattolica giovedì 7 aprile, ore 18, presso la sede della rivista a via di Porta Pinciana, 1. Per l’occasione Igiaba Scego e Chiara Piaggio dialogheranno con Debora Tonelli (George University in Rome).

Il secondo appuntamento del ciclo “Questioni di civiltà” è dedicato alla narrativa africana. “Racconti, storie, narrazioni sono in grado di proiettarci con l’immaginazione, la mente e il cuore in paesaggi nuovi, farci vivere esperienze mai fatte e trasformare il nostro sguardo sulla realtà – si legge in una nota di presentazione -. Se poi a guidarci sono autrici e autori africani, la nostra esperienza si arricchisce di uno sguardo inedito e ci invita a guardare il mondo con occhi molto diversi dai nostri: sarà come incontrare l’Africa per la prima volta. Chiara Piaggio e Igiaba Scego ci guideranno nell’esplorazione della letteratura africana, i suoi paesaggi e i suoi linguaggi, indicandoci possibili itinerari per immergerci in una nuova esperienza, tra realtà e immaginazione”.

Per le normative di prevenzione del Covid-19 i posti sono limitati. Prenotazione obbligatoria: eventi@laciviltacattolica.it