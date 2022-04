Diocesi: Benevento, il 7 aprile quinto appuntamento del ciclo su “Amoris Laetitia” e “Patris Corde”

“Il lavoro come fondamento per la famiglia”, è il quinto appuntamento di un ciclo seminariale che parte dalla rilettura dell’esortazione apostolica “Amoris Laetitia” e dalla lettera apostolica “Patris Corde” per proporre una riflessione spirituale, culturale e sociale sul ruolo della famiglia, in vista dell’Incontro mondiale delle famiglie che si terrà a Roma il prossimo 22-26 giugno 2022. L’iniziativa avrà luogo il 7 aprile nella città campana e si aprirà con il saluto di Danilo Parente, presidente provinciale Acli Benevento e di Maurizio D’Ago, presidente provinciale Acli Napoli, e l’introduzione di Lidia Borzì, componente della Presidenza nazionale Acli con delega alla Famiglia e agli Stili di vita. A seguire si terrà una tavola rotonda, moderata da Filiberto Parente, presidente regionale delle Acli Campania, con gli interventi di mons. Felice Accrocca, arcivescovo di Benevento, Clemente Mastella, sindaco di Benevento, Nino Di Maio, portavoce del Forum famiglie campano, Donato Guarino, delegato Caritas regionale Campania. Dopo le relazioni, ci sarà anche uno spazio dedicato alle testimonianze di Maria Colella, coordinatrice Movimento Cursillos di Cristianità Benevento, e di Daniela Russo, membro presidenza Acli Napoli. Le conclusioni della giornata saranno affidate a Giuseppe Acocella, rettore dell’Università telematica Unifortunato. L’appuntamento seminariale è organizzato dalle Acli nazionali in collaborazione con le Acli regionali della Campania e con il coinvolgimento dell’arcidiocesi di Benevento, del Forum delle famiglie campano.