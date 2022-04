Politica: Roma, domani la presentazione di Fides, osservatorio per “misurare forme e livelli di fiducia nella società italiana”

Domani, in occasione del convegno “Il futuro della fiducia”, sarà presentato Fides, l’osservatorio multidisciplinare sul tema della Fiducia dell’Università Lumsa, che prende il nome dalla parola utilizzata dai latini per fare riferimento alla fiducia e nello stesso tempo è un acronimo che racchiude le tematiche di interesse del costituendo “Osservatorio: fiducia, istituzioni, diritto, economia, società”. L’Osservatorio Fides – spiegano i promotori dell’iniziativa in una nota – vuole essere un “think tank” interdisciplinare, promosso ateneo per il triennio 2022-2025, nell’ambito di una costituenda Scuola di dottorato. Il gruppo scientifico di esperti d’area è costituito da economisti, filosofi, pedagogisti, politologi, psicologi, sociologi, storici. L’Osservatorio, che nasce con l’ambizione di poter essere un centro di riferimento nazionale, “analizzerà le forme e i livelli di fiducia nella società italiana, misurando in particolare le dimensioni post-materiali e, di conseguenza, proponendo soluzioni per rafforzare o ricostituire la fiducia e offrendo al contempo prospettive in campo educativo e soluzioni ai policy makers”. A cadenza annuale l’Osservatorio Fides aggiornerà il cosiddetto “barometro della fiducia”, indicatore che nel tempo quantificherà il valore di fiducia presente nell’opinione pubblica e nella società italiana. Funzionale al lancio pubblico dell’Osservatorio di Ateneo sulla fiducia, il convegno “Il futuro della fiducia”, in programma domani a Roma (ore 14.30 aula Giubileo, sede di via di Porta Castello), sarà un momento accademico per riflettere su cosa sia “fiducia” oggi e quali siano le sue prospettive nel tempo a venire. Intervengono, presentando l’Osservatorio di Ateneo “Fides”, i professori Stefano Biancu, Luigino Bruni, Letizia Caso, Folco Cimagalli, Consuelo Corradi, Claudio Giannotti, Gennaro Iasevoli, Fabio Macioce, Nicoletta Rangone, Matteo Rizzolli, Giuseppe Tognon e Pietro Virgadamo. Alla successiva discussione, moderata dal rettore, Francesco Bonini, partecipano i dottorandi dell’Università Lumsa.