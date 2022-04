Diocesi: Termoli-Larino, domani presentazione del convegno sull’autismo in bambini e adolescenti in programma sabato 9 aprile

Si terrà domani alle 10, nella sala del Centro pastorale “Ecclesia Mater” in piazza Sant’Antonio a Termoli (Curia vescovile), la conferenza stampa di presentazione del convegno “Disturbi dello spettro autistico nei bambini e adolescenti: il Molise c’è?”.

L’evento, in programma sabato 9 aprile, alle 9.30, nella sala del Cinema Sant’Antonio di Termoli, è promosso dalla diocesi di Termoli-Larino e dal Comitato San Timoteo con il patrocinio del Comune di Termoli nell’ambito delle iniziative dedicate alla Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo (Waad World Autism Awareness Day) istituita nel 2007 dall’Assemblea generale Onu per richiamare l’attenzione di tutti sui diritti delle persone con autismo al fine di garantire loro la migliore qualità della vita possibile, servizi efficaci e risposte adeguate alle reali necessità delle famiglie.