Ucraina: Leopoli, mons. Mokszycki ha accolto l’arcivescovo di Cagliari e il direttore di Caritas Italiana in visita agli sfollati

Ieri, 4 aprile, l’arcivescovo di Leopoli, mons. Mieczyslaw Mokszycki, ha accolto l’arcivescovo di Cagliari, mons. Giuseppe Baturi, vicepresidente della Conferenza episcopale italiana, e il direttore di Caritas Italiana, don Marco Pagniello, giunti in questi giorni in Ucraina. A darne notizia è oggi l’arcidiocesi cattolica di Leopoli. I due vescovi sono legati da un rapporto di profonda amicizia fin dai tempi degli studi a Roma e mons. Baturi ha voluto portare personalmente al confratello ucraino “la solidarietà spirituale” della chiesa cagliaritana. L’arcivescovo ucraino ha quindi potuto raccontare al presule italiano cosa l’arcidiocesi sta facendo per accogliere e prendersi cura degli sfollati interni dai territori ancora colpiti dalle ostilità. Per lo più donne e bambini, ma anche anziani e persone con disabilità. “Il direttore di Caritas Italiana, insieme all’arcivescovo Cagliari, ha promesso un’assistenza specifica ai profughi e alle persone colpite dalla guerra”, si legge nella nota. Ad accogliere gli ospiti italiani c’erano anche mons. Edward Kava e il direttore della Caritas Spes, p. Wieslaw Dorosz, ed insieme hanno concordato la cooperazione e pianificato una serie di azioni umanitarie.