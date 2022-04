Ucraina: massacro di Bucha. Mons. Mokshytskyi (presidente vescovi ucraini), “il mondo intero è rimasto inorridito”

“Ieri il mondo intero è rimasto inorridito nel vedere cosa stava succedendo a Bucha”. Inizia così il messaggio video registrato a Leopoli dall’arcivescovo della città, mons. Mechyslav Mokshytskyi, presidente della Conferenza episcopale cattolica latina dell’Ucraina. “Invito tutti a pregare per coloro che hanno dato la vita, per tutti coloro che hanno sofferto, per la pace, per la patria. Penso che Dio ci dia la pace tanto attesa e che il sacrificio non sia vano”. L’arcivescovo chiede anche di pregare “per tutti coloro che ora sono al fronte; per tutti coloro che aiutano le persone a superare questo momento difficile; per tutti i volontari; per tutti i medici e sacerdoti che servono coraggiosamente militari e civili. Preghiamo per i nostri nemici affinché Dio cambi i loro cuori in modo che possano distinguere tra il bene e il male. Preghiamo affinché la Madre di Dio di Fatima chieda a suo Figlio la misericordia e la pace tanto attesa per noi”.