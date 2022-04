Papa Francesco: viaggio in Libano il 12 giugno “è una delle ipotesi allo studio”

Un possibile viaggio apostolico in Libano il 12 giugno prossimo “è una delle ipotesi allo studio”. Lo ha detto il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, rispondendo ad alcuni giornalisti sull’eventualità di un viaggio del Papa in Libano in quella data. È stato il presidente libanese Michel Aoun a dare la notizia, in un tweet, di una prossima visita di Francesco nel Paese dei Cedri. “I libanesi – ha affermato Aoun – aspettano da tempo questa visita per esprimere la loro gratitudine per l’attenzione di Sua Santità nei confronti del Libano e per ringraziarlo per le iniziative che ha intrapreso per il Paese e per le preghiere che ha offerto per la sua pace e la sua stabilità”. Papa Francesco, che ha più volte manifestato il suo desiderio di recarsi in Libano, aveva ricevuto in Vaticano il presidente libanese il 22 marzo scorso.