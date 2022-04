Ucraina: nei prossimi giorni Von der Leyen e Borrell a Kiev e poi a Varsavia. Previsto incontro con il presidente Zelensky

(Strasburgo) Dopo la visita a Kiev della presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, viene ora annunciato un viaggio nella capitale Ucraina e poi in Polonia da parte della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen assieme all’Alto rappresentante Ue per la politica estera e la sicurezza Josep Borrell. Le due autorità Ue si recheranno a Kiev – per portare la solidarietà dei Ventisette e per constatare di persona la situazione nella capitale e nel Paese colpito dalla guerra – entro la settimana (mancano ancora particolari del viaggio, forse anche per ragioni di sicurezza) per poi raggiungere sabato Varsavia. Lo ha confermato con un tweet il portavoce della Commissione europea Eric Mamer, secondo il quale Von der Leyen e Borrell incontreranno il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.