Sono 106 le persone migranti a bordo della nave Sea eye 4, ancora in balia delle onde e del vento una settimana dopo i soccorsi. Dopo il rifiuto di Malta, ora la richiesta di un porto sicuro è stata inviata all’Italia. In un tweet della Ong tedesca ci sono le foto delle persone soccorse: “molti sono in mare da più di una settimana. Ue, ferma la loro sofferenza e concedi i diritti e le tutele che meritano come rifugiati. Lascia che la gente scenda a terra”, è l’appello.