Ucraina: Dergachi, colpita e gravemente danneggiata chiesa ortodossa nella regione di Kharkiv, legata al Patriarcato di Mosca

(Foto Uoc-Mp)

Le bombe non risparmiano neanche le chiese ortodosse in Ucraina legate al Patriarcato di Mosca. Il Dipartimento per l’informazione della Chiesa ortodossa ucraina (Uoc-Mp) ha dato notizia che ieri, 4 aprile, a seguito del bombardamento della città di Dergachi, nella regione di Kharkiv, la chiesa della Natività della Beata Vergine Maria e la costruzione sul territorio della chiesa sono state fortemente danneggiate. Le finestre della chiesa si sono frantumate e vari oggetti nella chiesa sono stati danneggiati così come i locali del negozio di icone e l’edificio della scuola domenicale. Non ci sono vittime tra le persone.