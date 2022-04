Ucraina: Cri, a Leopoli in corso operazioni di evacuazione per portare in Italia persone fragili

“La loro unica speranza è smettere di ‘sentire i rumori della guerra che fanno paura e girare la testa’. Siamo a Leopoli per portare al sicuro circa 80 persone con gravi fragilità mentali, già evacuate due settimane fa da un centro di cure a Bakhmut, nella regione del Donetsk, una delle zone più colpite dai bombardamenti. Li porteremo in Italia dove, grazie alla collaborazione con il Dipartimento Protezione Civile, troveranno ospitalità e cure”. Così la Croce Rossa Italiana sui suoi canali social dà notizia della sua missione umanitaria a Leopoli, dove oggi è previsto che si concludano le operazioni di evacuazione ed è in programma la ripartenza del convoglio umanitario con i profughi verso l’Italia.