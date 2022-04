Diocesi: Nocera-Sarno, manifesti funebri contro vescovo per stop a processioni. Mons. Giudice, “grazie per vicinanza e solidarietà. Continuiamo ad amare questa terra”

“In questi giorni ho sentito forte la vicinanza e la solidarietà di tanti confratelli, delle istituzioni civili, in particolare dei sindaci della diocesi, della comunità diocesana, delle associazioni ecclesiali e soprattutto di tanti cittadini che mi hanno fatto sentire il loro affetto sincero. A tutti voi dico grazie. Insieme continuiamo a servire la Chiesa e ad amare questa terra”. Queste le parole del vescovo di Nocera Inferiore-Sarno, mons. Giuseppe Giudice, rese note ieri sera, dopo la comparsa di alcuni manifesti funebri con il suo nome per aver sospeso come forma di prudenza per l’emergenza Covid ancora in corso e per rispetto per la guerra in Ucraina le processioni.

“Io l’ho amata sin dall’inizio del mio ministero perché si evangelizza ciò che si ama, cogliendo tutte le eccellenze, le bellezze, sapendo e cogliendo anche le ferite e le difficoltà. E accettiamo qualche sofferenza per la costruzione del bene comune – prosegue il presule -. A tutti chiedo di pregare per me e per questo territorio, io vi assicuro la mia gratitudine e la mia preghiera”.