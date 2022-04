Ucraina: Sip, l’opuscolo sulle vaccinazioni dei bambini tradotto anche in ucraino

In linea con l’obiettivo di offrire la migliore assistenza sanitaria possibile ai minori in fuga dall’Ucraina che arrivano nel nostro Paese, la Società italiana di pediatria (Sip) ha tradotto in ucraino l’opuscolo sulle vaccinazioni in età evolutiva, realizzato insieme alla Società italiana di neonatologia (Sin), rivolto a tutti i genitori. Già disponibile in italiano, arabo, cinese, filippino, russo, inglese e spagnolo per agevolare le famiglie dei bambini stranieri presenti sul nostro territorio, ora il materiale, patrocinato dal ministero della Salute, è disponibile anche in lingua ucraina e gratuitamente scaricabile dal sito Sip al link https://bit.ly/3DmyCol-.La guida dal titolo “Il tuo Bambino… proteggilo con le vaccinazioni! Non è mai troppo presto” illustra il calendario del Piano nazionale di prevenzione vaccinale, vigente in Italia, e fornisce informazioni dettagliate sulle malattie infettive prevenibili tramite vaccinazione: malattia da rotavirus, da difterite, da tetano, da pertosse, da poliomielite, da epatite B, da Haemophilus influenzae tipo b, da pneumococco, da meningococco B e Acwy, da morbillo, parotite, rosolia e varicella.

“Offrire alle famiglie in arrivo in Italia e agli operatori sanitari che eseguono le vaccinazioni una guida di facile e immediata consultazione rientra nell’intento di agevolare la relazione medico-paziente anche utilizzando strumenti informativi che supportino l’integrazione”, afferma la presidente Sip, Annamaria Staiano. A tale scopo è stato tradotto in ucraino e reso disponibile sul sito Sip anche il triage prevaccinale (con annesso il modulo di consenso informato) che consente di poter avere tutte le informazioni sullo stato di salute generale del bambino necessarie per eseguire le vaccinazioni in sicurezza. “Le vaccinazioni – si legge nell’introduzione dell’opuscolo – rappresentano uno strumento di fondamentale importanza per la salute dell’intera popolazione mondiale”.