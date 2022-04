Consiglio d’Europa: il presidente Mattarella sarà a Strasburgo il 27 aprile per l’Assemblea parlamentare

Sarà a Strasburgo, mercoledì 27 aprile il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per intervenire nel corso dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa (Apce), prevista dal 25 al 28 aprile prossimi. La presenza di Mattarella è legata al semestre di presidenza italiana del Consiglio, che si chiuderà a maggio. Al centro dei lavori dell’Apce sarà poi un dibattito sulle “conseguenze dell’aggressione della Federazione Russa contro l’Ucraina”. Legato a questo tema, anche un cosiddetto “dibattito urgente” sulla responsabilità “per gravi violazioni del diritto internazionale umanitario”. Tra i temi nell’agenda dei lavori assembleari ci sono inoltre il rafforzamento del partenariato strategico tra Consiglio d’Europa e Ue, la salvaguardia e la promozione dell’autentica democrazia in Europa e l’utilizzo degli assets criminali confiscati, la lotta all’esposizione dei minori a contenuti pornografici, la prevenzione dell’uso eccessivo e ingiustificato della forza da parte delle forze dell’ordine. A intervenire in plenaria saranno anche Dunja Mijatović, commissario per i diritti umani, per la relazione annuale di attività per il 2021. Come di consueto, è previsto il dibattito con il segretario generale del Consiglio, Marija Pejčinović Burić, e con il rappresentante del Comitato dei ministri Benedetto Della Vedova.