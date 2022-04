Diocesi: Senigallia, i musei diocesani aperti nel periodo pasquale

Periodo pasquale all’insegna anche dei Musei diocesani a Senigallia, differentemente aperti nelle varie giornate per accogliere turisti e visitatori nella città della spiaggia di velluto.

Palazzo Mastai – Casa Museo Pio IX sarà aperta tutti i giorni feriali, dal lunedì al sabato, con orario 9-12 e 16-18: offre la possibilità di ammirare una casa museo di origine cinquecentesche che ha ospitato una famiglia della nobiltà di reggimento di Senigallia che, nel 1792, diede i natali a Giovanni Maria Mastai Ferretti, poi Papa Pio IX. Nel salone d’onore prorogata l’esposizione dedicata a Ercole Mastai – il ritratto di un nobile senigalliese del ‘700, così come prorogata, alla Pinacoteca in piazza duomo, Episcopus Senogalliensis – ritratti restaurati dei vescovi di Senigallia. Nelle sale dell’appartamento del cardinale, al piano nobile del Palazzo vescovile, sarà possibile sabato, domenica e festivi (orario 9-12/16-19) per la Pinacoteca scoprire tanta storia ed arte proveniente dal territorio della diocesi, dagli Appennini all’Adriatico, dal fiume Cesano all’Esino. Non solo opere pittoriche – come la “Madonna e Santi” del Perugino – ma anche manufatti plurimaterici, paramenti sacri, argenterie, mobilio e statuaria. I Musei diocesani aderiscono all’Associazione Musei ecclesiastici italiani e a Marche Musei. In Pinacoteca e a Palazzo Mastai l’accesso è gratuito, con obbligo di mascherina nel rispetto protocolli Covid.