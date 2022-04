Ucraina: la Chiesa cilena promuove attraverso la Caritas una colletta nazionale di aiuti umanitari il 24 aprile

(Foto: Caritas Cile)

La Chiesa cattolica cilena invita tutte le comunità e le persone di buona volontà a partecipare a una campagna di aiuti umanitari per l’Ucraina. Per sostenere questa iniziativa, il 24 aprile, domenica della Divina Misericordia, in tutte le parrocchie del Paese verrà effettuata una colletta speciale. Le risorse saranno convogliate attraverso Caritas Cile per sostenere le iniziative di Caritas Internationalis in Ucraina.

Fin dall’inizio del conflitto, si sottolinea in una nota della Caritas cilena, l’organismo aiuta le comunità e persone sfollate a causa della guerra con cibo e acqua potabile, kit igienici e medicinali, punti per l’igiene personale, accoglienze temporanei e permanenti, informazioni per viaggiare nei Paesi vicini, trasporto sicuro per chi cerca rifugio in altri Paesi. Oltre alla colletta nelle chiese è stato istituito un conto bancario per raccogliere le offerte.