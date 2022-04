Ucraina: Save the children, “quasi 400 bambini uccisi o feriti e due terzi in fuga”

Quasi due terzi dei 7,5 milioni di bambini in Ucraina sono fuggiti dalle loro case dall’escalation del conflitto sette settimane fa, con segnalazioni di almeno 153 bambini uccisi, anche se si teme che il numero possa essere molto più alto. Lo afferma Save the children. Gli ultimi dati delle Nazioni Unite stimano che 2,8 milioni di bambini siano ora sfollati in Ucraina e altri due milioni siano fuggiti nei Paesi vicini. Ciò significa che il 64% dei bambini in Ucraina, ovvero 4,8 milioni, sono ora in movimento. L’Onu ha potuto verificare la morte di 153 bambini e registrato finora 246 feriti, anche se il numero reale è quasi sicuramente molto più alto. Tutti i bambini in Ucraina sono in pericolo imminente, anche a causa del numero crescente di ospedali e scuole che viene attaccato. Nelle prime cinque settimane di guerra, una media di 22 scuole sono state attaccate ogni giorno. A Mykolaiv la scorsa settimana, un ospedale pediatrico è stato danneggiato lasciando due ragazze, di nove e 15 anni, in condizioni critiche. A Mariupol e in altre aree più duramente colpite dalla guerra, i bambini e le famiglie sono in grave pericolo, a causa della carenza potenzialmente fatale di acqua, cibo e medicinali. Save the Children opera in Ucraina dal 2014. Ha un team in Polonia, che si coordina con i partner locali per valutare la situazione e rispondere ai bisogni e per stabilire con altre organizzazioni procedure di rintracciamento e ricongiungimento familiare per aiutare a riunire i bambini con familiari e amici in Polonia e nei Paesi limitrofi, nonché per stabilire sistemi di protezione dei minori e meccanismi di segnalazione per proteggere i bambini. In Romania il personale e i volontari di Save the children continuano ad aiutare i rifugiati che arrivano dall’Ucraina al confine e nei centri di accoglienza fornendo generi di prima necessità non alimentari e altri servizi di sensibilizzazione.