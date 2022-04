Settimana Santa: Carpi, le celebrazioni presiedute da mons. Castellucci e dal vicario generale Manicardi

Prende il via oggi il Triduo pasquale, apice dell’anno liturgico ed evento centrale della fede cattolica. A Capri, la Settimana Santa in cattedrale è entrata nel vivo nella serata di ieri quando l’arcivescovo Erio Castellucci ha presieduto la messa crismale alla presenza di tutti i sacerdoti della diocesi. Oggi, 14 aprile, Giovedì santo, alle 19 sarà il vicario generale, mons. Gildo Manicardi, a presiedere la “messa in Coena Domini”, ricordo dell’istituzione dell’eucarestia. Domani, Venerdì santo, alle 19, sempre mons. Manicardi presiederà il rito della celebrazione della Passione. Nella serata di sabato 16 aprile la solenne solenne veglia pasquale con l’annuncio della risurrezione del Signore sarà presieduta dal vicario generale con inizio alle 21.30 per la benedizione del fuoco. Il giorno di Pasqua, domenica 17 aprile, alle 10.45, la messa del giorno sarà presieduta da mons. Castellucci. Il Lunedì dell’Angelo, lunedì 18 aprile, sarà osservato l’orario festivo delle sante messe.