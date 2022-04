Diocesi: Imola, torna la Via Crucis nel viale dei Cappuccini. A presiederla il vescovo Mosciatti

Dopo due anni nei quali, per via della pandemia, non è stato possibile celebrarla, per il Venerdì Santo del 2022 torna a rinnovarsi una delle tradizioni della Settimana Santa più sentite a Imola: la Via Crucis cittadina al convento dei Cappuccini. A presiederla sarà il vescovo Giovanni Mosciatti a partire dalle 20.30 dopo la celebrazione della Passione del Signore delle 18.30 nella chiesa dei Cappuccini. “Come da tradizione – si legge sul sito web de ‘Il Nuovo Diario Messaggero’ –, la Via Crucis si terrà nel viale dei Cappuccini dove sono presenti le diverse stazioni”.

Il Nuovo Diario Messaggero dà poi notizia che anche Lugo torna ad abbracciare una delle tradizioni della Settimana Santa: la Via Crucis sotto le logge del Pavaglione. Il rito, organizzato dal vicariato di Lugo, si terrà a partire dalle 21 nel centro della città.