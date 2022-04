Ucraina: la solidarietà della Chiesa cilena e colombiana per la popolazione colpita dalla guerra

La Chiesa cattolica cilena invita tutte le comunità e le persone di buona volontà a partecipare a una campagna di aiuti umanitari per l’Ucraina. Per sostenere questa iniziativa, il 24 aprile, domenica della Divina Misericordia, in tutte le parrocchie del Paese verrà effettuata una colletta speciale. Le risorse saranno convogliate attraverso Caritas Cile per sostenere le iniziative di Caritas Internationalis in Ucraina.

Solidarietà anche dalla Colombia. “Dalla Caritas Colombia vogliamo unirci in aperta solidarietà cristiana e accompagnamento con nostra sorella, Caritas Ucraina”. Lo afferma padre Rafael Castillo Torres, direttore del Segretariato nazionale per la Pastorale sociale-Caritas Colombia, dopo la notizia della morte di due collaboratori di Caritas ucraina a Mariupol.

“Da Caritas Colombia esprimiamo tutta la nostra solidarietà, la nostra preghiera cristiana e anche la nostra presenza in spirito nelle ore difficili che loro come popolo stanno vivendo”. Nel senso più stretto del Vangelo, “quando una Caritas soffre tutta la Caritas ne soffriamo, perché siamo Caritas ispirate ai valori, ai principi e ai criteri che nascono dal Vangelo e dal magistero sociale”.