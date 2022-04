Ucraina: Circus-Theatre Elysium di Kiev in scena al Teatro del Giglio di Lucca. Presenti i profughi accolti da arcidiocesi

Grande successo per lo spettacolo Alice in Wonderland del Circus-Theatre Elysium di Kiev che si è svolto ieri sera a Lucca. Trenta profughi ucraini hanno assistito allo spettacolo e alcuni di loro hanno incontrato i connazionali fuggiti dalla guerra e accolti dall’arcidiocesi di Lucca. “La decisione del Teatro del Giglio di programmare Alice in Wonderland – afferma Giovanni Del Carlo, amministratore unico del Giglio – è comune a moltissimi altri teatri italiani che, con questa ‘cordata di solidarietà’, hanno deciso di sostenere la Compagnia di Kiev che attualmente si trova in tournée in Europa ed è impossibilitata a rientrare in patria a causa della guerra in corso: un sostegno concreto agli artisti che desiderano continuare a lavorare e a mantenersi con il proprio lavoro portando in scena uno spettacolo di altissimo livello artistico che, anche in tempi così dolorosi e bui, è capace di farci ritrovare per qualche ora un poco di leggerezza”. In collaborazione con l’arcidiocesi di Lucca, il Teatro del Giglio ha ospitato per lo spettacolo 30 profughi ucraini che da alcune settimane vivono a Lucca attraverso un programma di accoglienza coordinato dalla Caritas diocesana. Durante la serata alcuni volontari della Caritas hanno distribuito materiale informativo su come aiutare l’accoglienza dei profughi ucraini tramite donazioni. Quanto raccolto dall’inizio dell’emergenza grazie alla solidarietà dei lucchesi supera i 50mila euro. Questo denaro viene speso per le prime necessità, in particolare alimentari, dei profughi in arrivo. La sera stessa alcuni spettatori hanno voluto comunque lasciare un’offerta libera ai volontari che hanno così potuto raccogliere 143,87 euro. “Per gli ucraini presenti è stato un momento di grande sollievo e gioia, da poter condividere nella normalità di una serata a teatro assieme a tanti lucchesi”, hanno spiegato i volontari.