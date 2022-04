Venerdì Santo: Grosseto e Pitigliano, le celebrazioni presiedute da mons. Roncari. In serata la processione di Gesù morto

Sono diverse le celebrazioni che il vescovo di Grosseto e di Pitigliano-Sovana-Orbetello, mons. Giovanni Roncari, presiederà domani in occasione del Venerdì santo. Alle 8.30, nella cattedrale di Grosseto, è in programma il canto delle Lodi e l’Ufficio delle Letture con i canonici del capitolo. Alle 15, nella concattedrale di Orbetello, presiederà la liturgia della Passione, che celebrerà anche alle 17.30 nella cattedrale di Grosseto.

In serata, poi, tornerà a svolgersi a Grosseto, dopo due anni di assenza a causa della pandemia, la processione di Gesù morto. Rispetto al passato, però, cambierà l’itinerario: la partenza – informa la diocesi di Grosseto – sarà alle 21 da piazza San Francesco. Poi saranno toccate le vie Ginori, Corsini, piazza Pacciardi con sosta sul retro della chiesa della Misericordia; via delle Carceri, via Saffi con sosta davanti alla casa circondariale; via Ricasoli, piazza Dante, piazza Duomo e conclusione in cattedrale.

Altre celebrazioni sono previste nella serata di domani nella diocesi di Grosseto. A Roselle, alle 21.15, gli spazi all’aperto retrostanti la chiesa, ospiteranno la Via Crucis drammatizzata “Con la stessa Passione di Cristo”. A Castiglione della Pescaia alle 21 si svolgerà la Via Crucis dalla chiesa di San Giovanni Battista fino a Santa Maria Goretti. A Marina di Grosseto, infine, Via Crucis da via del Tombolo alla chiesa parrocchiale.