Violenza su donne: Polizia criminale, da inizio anno sono 15 le vittime uccise in ambito familiare/affettivo. 3 nell’ultima settimana

Su un totale di 52 omicidi volontari compiuti in Italia dal 1° gennaio al 13 marzo 2022, sono state 16 le vittime donne, di cui 15 uccise in ambito familiare/affettivo; di queste, 11 hanno trovato la morte per mano del partner/ex partner. È quanto emerge dal report sugli omicidi volontari aggiornato settimanalmente dal servizio analisi della Polizia criminale. “Analizzando gli omicidi del periodo sopra indicato rispetto a quello analogo dello scorso anno – viene spiegato – si nota un lieve incremento nell’andamento generale degli eventi (da 47 a 52), mentre risulta in diminuzione il numero delle vittime di genere femminile (da 19 a 16)”.

“Un decremento – prosegue il report – si registra anche per i delitti commessi in ambito familiare/affettivo, che passano da 28 a 25, e per le relative vittime di genere femminile, che da 17 diventano 15. Rispetto allo stesso periodo del 2021, risulta in flessione anche il numero di omicidi commessi dal partner o ex partner, che da 16 scendono a 11, nonché quello delle relative vittime donne (da 14 a 11)”. Infine, nel periodo 7-13 marzo risultano essere stati registrati 6 omicidi; di questi, 3 hanno avuto come vittime donne, tutte uccise in ambito familiare/affettivo dal partner/ex partner.