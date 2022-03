Siria: Damasco da oggi la conferenza “Chiesa, casa della carità – Sinodalità e coordinamento”

Al via oggi (fino al 18 marzo) a Damasco la conferenza “Chiesa, casa della carità – Sinodalità e coordinamento”, promossa congiuntamente dalla Congregazione per le Chiese Orientali, dalla Nunziatura Apostolica nel Paese con l’Assemblea dei vescovi e patriarchi della Chiesa cattolica in Siria. Scopo dell’incontro è favorire il coordinamento dell’attività caritativa della Chiesa davanti alla grave emergenza umanitaria alla luce del conflitto che si trascina ormai da più di 10 anni. Previsti interventi da parte della Chiesa melkita, di quella siro-cattolica, del nunzio card. Mario Zenari e del Prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali, card. Leonardo Sandri. Presenti anche varie agenzie umanitarie cattoliche e ong attive nel Paese, come Caritas Internationalis, Jesuit Refugee Service e Avso, quest’ultima attiva nel progetto “Ospedali aperti” voluto dal nunzio Zenari per sostenere l’azione di tre ospedali cattolici del Paese, due a Damasco e uno ad Aleppo. Gruppi di lavoro, scambio di esperienze e di metodologie di lavoro, completano il programma.