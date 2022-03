Demografia: Milano, annunciata 2ª edizione Stati natalità. De Palo, “serve un nuovo modo di parlare di natalità. Responsabilità di tutti, a partire da politica”

“Basta chiacchiere. Da oggi vogliamo lanciare un nuovo modo di parlare di natalità, i dati sulla crisi demografica ormai sono noti a tutti e non è più il tempo di cincischiare. Ciascuno, a partire dalla politica deve assumersi seriamente le proprie responsabilità”. Così Gigi De Palo, presidente della Fondazione per la natalità e presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari, a margine dell’evento odierno “Dalle culle vuote alla ripartenza del Paese”, in diretta streaming dall’Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi di Milano – Asst Fatebenefratelli Sacco. “È necessario – ha aggiunto De Palo – che vengano utilizzate le risorse del Pnrr per politiche concrete di rilancio della natalità in Italia e in Europa. Per questo abbiamo dato vita alla Fondazione per la natalità che ha come obiettivo quello di ragionare, parlare, riflettere e mettere insieme il mondo delle banche, delle imprese, dello sport, dei sindacati, delle Istituzioni e tutto il sistema Paese, per dire dobbiamo fare qualcosa tutti insieme”. Alla luce di questo, ha annunciato il presidente del Forum, “ci ritroveremo nuovamente a Roma il 12 e il 13 maggio per la seconda edizione degli Stati generali della natalità, con il titolo ‘Si può fare’, sempre con un approccio molto concreto che va aldilà di dinamiche ideologiche, perché questa è la battaglia che dovremo combattere tutti insieme per i prossimi vent’anni”.