San Benedetto: Volume Audiobooks e Abbazia di Montecassino, dal 21 marzo la Regola diventa audiolibro in italiano e inglese

Prodotta da Volume Audiobooks, in collaborazione con l’Abbazia di Montecassino, dal 21 marzo, solennità di San Benedetto patrono primario d’Europa, sarà disponibile in esclusiva su Audible.it e iTunes in tutto il mondo in italiano e in inglese la versione in audiolibro della Regola di San Benedetto.

Mercoledì 16 marzo, alle ore 11, l’audiolibro della Regola di San Benedetto sarà presentato presso la Sala degli Abati del Palagio badiale di Cassino.

Per la prima volta in assoluto in versione audiolibro, la Regola di San Benedetto letta dall’abate primate della Confederazione Benedettina, p. Gregory J. Polan nella versione in inglese e registrata eccezionalmente nell’Abbazia di Sant’Anselmo in Roma. Così come eccezionalmente è stata registrata nell’Abbazia di Montecassino, casa di San Benedetto, la lettura della versione in italiano da parte dell’sbate di Montecassino, dom Donato Ogliari.

Le letture straordinarie dell’abate primate e dell’abate di Montecassino valorizzano al massimo uno dei testi fondamentali del Cristianesimo.

San Benedetto fondò nel 529 l’Abbazia di Montecassino dando così inizio ad un ordine di monaci che secondo quella Regola volle vivere: l’Ordine dei Benedettini. A lui sono stati attribuiti molti miracoli ma San Gregorio Magno nei suoi Dialoghi scrive che il suo miracolo più importante e duraturo è stato proprio la stesura, tra il 530 e il 547 d.C., della sua Regola, conosciuta, appunto, come Regola di San Benedetto.

La Regola di San Benedetto, oggi fonte di ispirazione in tutto il mondo, incoraggia la preghiera, il lavoro, l’amore, il rispetto, l’umiltà, la moderazione e la comunione.

L’audiolibro La Regola di San Benedetto e nella sua versione in inglese – The Rule of Saint Benedict – sono pubblicati da Volume Audiobooks (www.volumsrl.com), società di produzione ed edizione di audiolibri con distribuzione internazionale, specializzata in cinema, teatro, letteratura, musica, arte, religione e spiritualità.