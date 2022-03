Giovani e spiritualità: Rossano, dalle agostiniane un percorso online in quattro incontri. Si parte questa sera

“Osa essere di più” è il titolo che le monache agostiniane di Rossano hanno dato a un percorso di vita cristiana rivolto a ragazzi e ragazze dai 18 ai 30 anni, che partirà questa sera. Come si legge sul sito delle agostiniane, la proposta, articolata in quattro incontri online, è pensata per quei giovani che desiderano avventurarsi in profondità nella “terra sacra” del loro cuore e della relazione con Dio, accompagnati da alcune figure dei Vangeli e da un assetato cercatore di bellezza: sant’Agostino.

Per iscriversi basta inviare una mail a: info@osarossano.it.

Appuntamento a questa sera, ore 21, su Google Meet. Queste le date degli incontri successivi: 19 aprile; 17 maggio; 14 giugno.