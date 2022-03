Germania: diocesi di Essen, 18 laici incaricati come ministri straordinari battesimali. Una risposta alla “difficile situazione pastorale”

La diocesi di Essen è la prima in Germania nella quale i laici, soprattutto donne, potranno presiedere il sacramento del battesimo. In una funzione celebrata sabato 12 marzo, il vescovo della Ruhr, mons. Franz-Josef Overbeck, ha conferito l’incarico di ministro straordinario per il battesimo a 17 operatori pastorali e a un funzionario comunitario. Incaricando i ministri straordinari del battesimo, la diocesi sta reagendo a una “difficile situazione pastorale”, sorta a causa del calo del numero di diaconi e sacerdoti. Durante la funzione nella cattedrale di Essen i nuovi ministri straordinari hanno ricevuto i documenti attestanti il loro ruolo sacramentale e pastorale. Durante l’omelia, Overbeck ha spiegato che il battesimo era originariamente amministrato solo dai vescovi. Col tempo, questo compito passò a sacerdoti e diaconi. Nel tempo, anche sorelle e fratelli non ordinati furono incaricati di farlo. “Negli ultimi 2000 anni, la Chiesa ha reagito ripetutamente a circostanze esterne”, ha affermato Theresa Kohlmeyer, direttrice del dipartimento Fede, liturgia e cultura della diocesi di Essen e “oggi, da un lato, abbiamo meno sacerdoti che in passato, ma dall’altro c’è anche un grande bisogno da parte delle famiglie dei catecumeni di un accompagnamento e di un’organizzazione il più individuale possibile del servizio”. Il diritto canonico, al canone 861, prevede che un vescovo possa nominare altri per battezzare quando “un ministro ordinario è assente o impedito”.

Anche nella diocesi svizzera di Basilea e in quella austriaca di Linz, alcuni laici incaricati come responsabili parrocchiali possono amministrare il battesimo. I 18 nuovi ministri straordinari battesimali svolgeranno inizialmente il loro nuovo compito per un periodo limitato di tre anni. La diocesi di Essen ha attualmente anche tre laici che negli ultimi dodici mesi hanno assunto la guida delle loro parrocchie.