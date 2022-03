Diocesi: Urbino, dal 21 marzo gli esercizi spirituali per tutti i fedeli

Dal 21 al 23 marzo si terranno gli esercizi spirituali destinati a tutti i fedeli dell’arcidiocesi di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado. Gli esercizi saranno strutturati in questo modo: Lodi al mattino alle ore 08, con l’annuncio del tema che sarà trattato alla sera; alle ore 20,30 meditazione dell’arcivescovo Giovanni Tani. La proposta è di incontrarsi nelle singole parrocchie, seguire la meditazione e poi fermarsi per un tempo di preghiera personale e di condivisione. In mancanza di questo ogni persona è invitata in casa sua fare la sua riflessione personale.

Gli esercizi saranno trasmessi in diretta sia sui social Facebook e YouTube diocesani: canale YouTube diocesano Pillole di spiritualità quotidiana e pagina Facebook diocesana Pillole di spiritualità.