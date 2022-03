Autismo: Roma, il 2 aprile i ragazzi del Don Guanella accoglieranno gli ospiti per guidarli alla scoperta del loro mondo

A Roma, il 2 aprile, alle ore 20, nell’ex falegnameria, Casa San Giuseppe, Opera Don Guanella, in via Aurelia Antica, 446, i ragazzi del Don Guanella, in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo, accoglieranno gli ospiti per guidarli in un percorso alla scoperta del loro mondo, fino a condurli alla Serra per un aperitivo con musica.

Alle ore 21 la presentazione del volume “Transizioni profetiche” (ed. Paoline 2022). Un dibattito, condotto dal giornalista Pino Ciociola, con gli autori: Francesco Cannella, Tonino Cantelmi, Marco Guzzi e Fabio Lorenzetti. La discussione sarà arricchita dai contributi video di Simone Cristicchi, don Fabio Rosini, Filomena Maggino, Stefano Zamagni. Temi del dibattito: il rivoluzionario cambiamento d’epoca che stiamo vivendo e visioni che sappiano leggere i segni dei tempi alla ricerca di direzioni evolutive.

“I quattro autori desiderano offrire una buona notizia, mostrando che tutti i nostri travagli, sia in ambito sociale e politico, sia nelle dimensioni personali e spirituali, sono in realtà i dolori e le fatiche di una nascita”, si legge in una nota. L’iniziativa ha il patrocinio dell’Amci, sezione di Roma. La partecipazione all’evento è libera, previa iscrizione.