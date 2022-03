Diocesi: Tivoli e Palestrina, venerdì mons. Parmeggiani chiede di pregare per la pace in Ucraina e per le vittime di guerra e Covid

Anche la diocesi di Tivoli e di Palestrina, accogliendo l’invito della presidenza del Ccee di unirsi in preghiera, con la celebrazione di una messa, per invocare la pace e pregare per le vittime causate dalla guerra e, come lo scorso anno, per i morti di Covid e quello che Papa Francesco, con forza, ha inviato al mondo intero per intensificare la preghiera per la pace, aderisce a tale appello. Lo rende noto il vescovo, mons. Mauro Parmeggiani. “Chiedo – scrive il presule – a tutte le comunità parrocchiali, a quelle che si riuniscono presso i santuari, nelle cappelle, e a tutti i singoli sacerdoti della diocesi di Tivoli e di Palestrina di celebrare nella giornata di venerdì 18 marzo una santa messa per la pace e per le vittime della guerra straziante che sta devastando l’Ucraina nonché per tutti i defunti causati dalla pandemia da Covid”. Mons. Parmeggiani prosegue: “Chiediamo con fiducia a Dio che gli uomini sappiano fermare il massacro al quale l’Europa sta assistendo, che tacciano le armi in ogni zona della terra dove ci sono venti di guerra, che doni la pienezza eterna della vita a quanti sono caduti, alle tante vittime del Covid e conforto a tutti i loro famigliari, parenti ed amici che piangono e soffrono. Continuiamo a pregare intensamente perché cessino la guerra e la pandemia che tanto affliggono la nostra umanità!”.