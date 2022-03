Ucraina: appello mons. Shevchuk ai “potenti del mondo”, “non limitatevi a guardarci in tv. Fate qualcosa”

“Oggi, ancora una volta, voglio rivolgermi ai potenti di questo mondo: ‘Non siate osservatori esterni del dolore e della tragedia dell’Ucraina! Non limitatevi a guardarci in tv mentre veniamo uccisi! Fate qualcosa! Facciamo di tutto per fermare questa guerra, che oggi rappresenta la ferita di tutta l’umanità!’”. E’ l’appello lanciato oggi dall’arcivescovo maggiore di Kiev, Sviatoslav Shevchuk, capo della chiesa greco-cattolica ucraina, nel suo video messaggio giornaliero diffuso mentre sono in corso i negoziati in video-conferenza tra la delegazione russa e ucraina. “Oggi preghiamo per tutti coloro che stanno cercando di aiutare l’Ucraina, che sono solidali con noi, che sentono il nostro dolore come proprio”, ha detto mons. Shevchuk. “Oggi preghiamo per una soluzione a questa guerra. Stiamo cercando opportunità non solo per difenderci militarmente, ma anche per fare tutto il possibile per porre fine a questa guerra il prima possibile”.