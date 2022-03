Ucraina: Aci catena, stasera la fiaccolata per la pace in piazza Matrice

Oggi, in occasione della memoria mensile di Maria SS. della Catena, alle ore 20.30 si terrà ad Aci Catena, nella diocesi di Acireale, la fiaccolata statica in piazza Matrice per la pace in Ucraina. Alle ore 20, prima della fiaccolata, avrà luogo in chiesa l’adorazione eucaristica, che avrà termine alle ore 23, animata dalle realtà giovanili di Aci Catena e frazioni.

“Illuminiamo la pace” è il tema scelto per la giornata che sarà ricca di spiritualità e preghiera. Per l’intera giornata, ci sarà l’esposizione straordinaria dell’antica catena della Madonna alla quale si chiederà di “sciogliere le catene inique” della guerra.

Il parroco, don Carmelo Sciuto, invita quanti vorranno unirsi a questo momento e in particolare le comunità parrocchiali e le associazioni del territorio: “Abbiamo pensato ad una giornata di preghiera, riflessione e sensibilizzazione alla pace. Alla violenza e alla guerra si contrappone l’importanza di vivere tutti in condizione di pace. La collaborazione tra Chiesa e società civile rende testimonianza che insieme si possono condividere i grandi valori dell’umanità”.