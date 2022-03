Coronavirus Covid-19: Fnomceo, “Dottore ma è vero che?” diventa un libro. Domande e risposte scientificamente fondate contro disinformazione e fake news

“Dottore ma è vero che?”, il sito che la Fnomceo ha creato per promuovere una corretta informazione in ambito medico, diventa un libro. Il sito ha proposto negli ultimi due anni moltissime schede sul Covid-19 che ora sono state raccolte, rielaborate e ampliate da Roberta Villa, una delle autrici “storiche” del sito, con la collaborazione di Rebecca De Fiore.

Per la casa editrice Chiarelettere, realizzato con la collaborazione di Fnomceo arriva allora in libreria il volume “Dottore ma è vero che…? – Covid-19: le risposte alle domande che ci facciamo ogni giorno”. “Un libro – si legge nella presentazione – rivolto ai tanti lettori che hanno dubbi, domande, perplessità sul virus e molto spesso non sanno come comportarsi, che scelte fare, quali decisioni prendere. Undici capitoli in cui ad alternarsi sono i nostri interrogativi più comuni e quotidiani. Si parla ovviamente di sicurezza dei vaccini (anche sui bambini, in gravidanza o durante l’allattamento, in caso di asma, allergie o altre patologie), dei test anti-Covid e della loro affidabilità, di cure e prevenzione (è possibile non prendere Covid-19 o vale la pena prenderlo e così non fare il vaccino?), varianti, immunità di gregge, long Covid, nuovi farmaci e molto altro”.

Tutto ciò che in questi due anni abbiamo capito e scoperto su Covid-19 è raccontato a partire dalle evidenze scientifiche frutto di ricerche e studi realizzati nei più importanti laboratori del mondo. Ogni domanda è seguita da una risposta breve, precisa, documentata. Un porto sicuro nel mare in tempesta della disinformazione in ambito sanitario, grazie anche alla partecipazione della principale istituzione che rappresenta il mondo medico in Italia, la Fnomceo.