Diocesi: Massa Carrara-Pontremoli, il 17 marzo ritiro spirituale del clero con l’abate Bernardo Gianni

“La Quaresima: laboratorio di rinascita pasquale”. Sarà questo il tema della meditazione che l’abate Bernardo Gianni, benedettino olivetano dell’abbazia di san Miniato al Monte a Firenze, proporrà al clero di Massa Carrara-Pontremoli in occasione del ritiro spirituale di Quaresima. L’appuntamento, convocato dall’amministratore apostolico Gianni Ambrosio, è in programma per giovedì 17 marzo, dalle 10, presso i locali della parrocchia di Bassagrande a Marina di Carrara.

“La conversione è la grazia da invocare ogni giorno – ha scritto mons. Ambrosio al clero – ed è pure la condizione di base per credere e camminare verso la salvezza. Il digiuno, la preghiera e l’elemosina sono raccomandati con insistenza da Gesù, sono i segni concreti della nostra conversione a Dio e ai fratelli”.