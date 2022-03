Quaresima: Ragusa, il 17 marzo la prima catechesi del vescovo La Placa

Prenderà il via giovedì 17 marzo il ciclo di catechesi quaresimali proposte dal vescovo di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa. Il primo appuntamento sarà ospitato dalle 20 nella chiesa San Giuseppe Artigiano a Ragusa mentre i successivi si terranno a Comiso e Vittoria.

Nel suo messaggio per la Quaresima, intitolato “La grande occasione”, mons. La Placa ha esortato i fedeli ad intraprendere un percorso di conversione “operando il miracolo del perdono che vince il rancore, l’odio e la vendetta”. Da qui l’invito esplicito e concreto a “ricostruire un rapporto interrotto, un’amicizia infranta, una relazione andata in frantumi”. Il perdono diventa “profezia” e occasione per riappacificarsi “con chi ci ha fatto del male: un familiare, un parente, un amico, un vicino di casa”. Il vescovo ha sottolineato come “perdonare sia come risuscitare un morto, perché ridà la vita a chi è sepolto nella ‘tomba’ del nostro cuore. Ma è anche un ‘super regalo’ che facciamo a noi stessi, perché riporta la pace e la serenità nel nostro cuore. Anzi, ci restituisce alla gioia vera”. Anche per questo non ha esitato a definire il periodo della Quaresima, da sempre associato al digiuno, alla penitenza, alla preghiera e alla carità come “la grande occasione per la nostra felicità”.