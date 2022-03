Facoltà teologica Triveneto: Padova, oggi il Dies academicus con la prolusione del card. Ayuso Guixot

Si svolge oggi a Padova il Dies academicus che inaugura il diciassettesimo anno di attività della Facoltà teologica del Triveneto (Fttr). L’evento si tiene nell’aula magna a Padova (solo su invito) e sarà trasmesso in diretta streaming sul canale Youtube della Facoltà.

La prolusione, sul tema “Religioni e fratellanza in Europa, oggi. L’esortazione dell’enciclica Fratelli tutti”, è stata preparata dal presidente del Pontificio Consiglio per il dialogo interreligioso, card. Miguel Ángel Ayuso Guixot, che per sopraggiunti motivi personali non potrà essere presente; il testo sarà comunque letto e diffuso.

Il Dies academicus inizierà alle ore 10 con i saluti e gli interventi di mons. Claudio Cipolla, vescovo di Padova e vice gran cancelliere della Facoltà, e di mons. Francesco Moraglia, patriarca di Venezia e gran cancelliere. Il preside, Andrea Toniolo, proporrà la relazione annuale sulla vita della Facoltà. Seguirà la lettura della prolusione del card. Ayuso Guixot. Al termine, Diego Padovan porterà la voce degli studenti e il Dies si concluderà con un canto eseguito da un gruppo di studentesse e studenti della Facoltà.

A causa delle restrizioni dovute al Covid-19, i posti in Aula magna sono limitati. La partecipazione in presenza è riservata a una rappresentanza di autorità, docenti e studenti invitati.

Il Dies academicus potrà essere seguito in diretta streaming sul canale YouTube della Facoltà teologica del Triveneto.