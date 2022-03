Patti Lateranensi: iniziato a Palazzo Borromeo bilaterale Italia-Santa

Sono iniziati a Palazzo Borromeo, sede dell’Ambasciata d’italiano presso la Santa Sede, i tradizionali colloqui bilaterali tra Italia e Santa Sede in occasione del 93mo anniversario della firma dei Patti Lateranensi e del 38mo anniversario dell’Accordo di revisione del Concordato. Dopo i Ministri Di Maio, Orlando e Stefani, è arrivato il presidente del Consiglio, Mario Draghi. Pochi minuti dopo è stata la volta della delegazione vaticana, guidata dal segretario di Stato, Pietro Parolin, e composta inoltre da mons. Paul Richard Gallagher, segretario per i rapporti con gli Stati, e da mons. Edgar Pena Parra, sostituto per gli Affari generali della segreteria di Stato. La Chiesa italiana è rappresentata dal card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Citta’ della Pieve e presidente della Cei, e dal segretario generale, mons. Stefano Russo.