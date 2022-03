Ucraina: Onu, quasi 3 milioni di profughi fuori dal Paese

Ha quasi raggiunto quasi la cifra di 3 milioni (2.952.026) il numero di ucraini fuggiti dal Paese per cercare rifugio verso i Paesi limitrofi. Sono gli ultimi dati dell’Onu aggiornati al 14 marzo e riferiti dal sito dell’Unhcr (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati). Dal 24 febbraio ad oggi la maggioranza delle persone in fuga è giunta in Polonia (quasi 1,8 milioni di profughi), seguita dalla Romania (oltre 422.000) e dalla Moldavia (quasi 340.000). Seguono ancora Ungheria (quasi 264.000), Slovacchia (213.000), Russia (circa 143.000) e Bielorussia (1.200).