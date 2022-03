Ucraina: Vittorio Veneto, sabato 19 marzo “Passi di Pace” con il vescovo Pizziolo

“Passi di Pace!”. Sarà questo il tema della camminata per dire sì alla pace e per sostenere il popolo ucraino, che la diocesi di Vittorio Veneto, insieme alla Consulta diocesana delle aggregazioni laicali, propone per la sera di sabato 19 marzo. La partecipazione è aperta a tutti e questo cammino, fatto insieme, vuole testimoniare la fiducia nella capacità di costruire pace e riconciliazione.

Il ritrovo è previsto alle 20.30, presso la piazza della chiesa di Salsa a Vittorio Veneto, per camminare poi verso Ceneda e concludere il percorso in piazza Giovanni Paolo I, davanti alla cattedrale. Sarà presente il vescovo, mons. Corrado Pizziolo.

Tutti possono condividere questo cammino come volontà di pace e segno di solidarietà alla nazione Ucraina e alle persone che stanno vivendo giorni di sofferenza e dolore.

L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Vittorio Veneto. Sarà trasmessa in diretta da La Tenda Tv.