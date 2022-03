Solidarietà: Associazione Ospitalità religiosa, vacanze gratuite per persone con disabilità

“In un periodo in cui – opportunamente – tutto l’interesse verte sull’assistenza ai profughi dall’Ucraina, non dobbiamo dimenticare le tante realtà che nel nostro Paese rappresentano da sempre situazioni di difficoltà quotidiane nella gestione della propria famiglia”. Per questo l’Associazione Ospitalità religiosa italiana lancia anche nel 2022 l’iniziativa “Ospitalità Misericordiosa”, quest’anno dedicata alle famiglie che vivono la disabilità insieme ad una situazione economica gravosa.

“Queste due condizioni innescano spesso un vortice che impedisce ad un nucleo famigliare di condurre una vita scandita da tutte le normali attività, come ad esempio qualche giorno di serena vacanza – si legge in una nota a firma del presidente dell’Associazione, Fabio Rocchi -. Vengono quindi in soccorso le strutture del portale ospitalitareligiosa.it che mettono a disposizione nella stagione estiva decine di settimane gratuite destinate a questi nuclei familiari”.

Tutte le informazioni sono contenute nell’apposita pagina del portale cliccando qui.

L’iniziativa ha il patrocinio dell’Ufficio nazionale Cei per la Pastorale del tempo libero turismo e sport e il Servizio nazionale Cei per la Pastorale delle persone con disabilità.