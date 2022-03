Diocesi: Rimini, torna ad aprile il Campo lavoro missionario

Torna a Rimini il Campo lavoro missionario, la raccolta di oggetti usati e materiali di recupero che consente di sostenere progetti umanitari nei paesi poveri della Terra e le realtà riminesi in difficoltà. Giunto alla 42ª edizione, il Campo lavoro ritorna in presenza dopo due anni a porte chiuse a causa della pandemia, nonostante le attività solidali, seppur con modalità diverse, non si siano mai fermate. L’appuntamento è per sabato 2 e domenica 3 aprile, nei sette centri previsti in provincia per la raccolta.

“Vogliamo ricominciare con entusiasmo e determinazione. – spiega il presidente dell’associazione Campo lavoro missionario, Gabriele Valentini –. Capiamo, però, che le differenti condizioni in cui saremo costretti ad operare richiedono da parte di tutti uno spirito di maggiore collaborazione e responsabilità. Non credo di sbagliare se diciamo che questa edizione sarà un po’ un ‘esperimento’, perché ci auguriamo che i tanti volontari fedeli al Campo si sentano nuovamente coinvolti e motivati”. L’edizione 2022, infatti, presenta alcune novità. Non sarà, ad esempio, consegnato nessun sacco nelle case e nelle parrocchie, quindi chi vorrà fare donazioni dovrà organizzarsi con sacchi propri o con scatoloni.

Verranno raccolti indumenti in buono stato, biancheria, calzature, libri, giocattoli, biciclette, elettrodomestici, oggetti per la casa, batterie al piombo, metalli e carta. Il ritiro a domicilio è disponibile solo su chiamata e solamente per materiali ingombranti. Gli organizzatori consigliano di non donare valori o denaro. Info www.campolavoro.it.