Sanità: Aifa e Sifo, firmato accordo per politiche acquisto, distribuzione e prevenzione carenze farmaci

L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e la Società italiana di farmacia ospedaliera e dei servizi farmaceutici delle aziende sanitarie (Sifo) hanno firmato un protocollo di intesa che sancisce la collaborazione tra i due enti valido fino al 31 dicembre 2024.

La collaborazione riguarda importanti aree di attività, a cominciare dalle analisi delle politiche di acquisto e di distribuzione dei farmaci, con particolare riferimento alle gare di acquisto e alla revisione del Prontuario della continuità Ospedale-Territorio, con l’obiettivo di semplificare gli iter amministrativi e permettere un uniforme accesso terapeutico nel processo assistenziale. La comunità scientifica avrà così a disposizione nuovi strumenti per monitorare il valore delle terapie, garantire l’accesso facilitato alle cure, analizzare il grado di aderenza e gestire eventuali effetti collaterali dei farmaci in modo sicuro.

L’accordo riguarda anche l’andamento di consumo e spesa dei farmaci off-label, i registri di monitoraggio Aifa e l’appropriatezza prescrittiva, al fine di attivare un sistema di monitoraggio informatizzato nazionale nell’ambito delle attività OsMed sull’uso dei farmaci dispensati off-label secondo le leggi 648/96 e 94/98 e promuovere la tempestiva e corretta alimentazione dei Registri di monitoraggio da parte degli specialisti autorizzati e dei farmacisti ospedalieri per restituire alla comunità scientifica il valore dei dati disponibili.

La collaborazione Aifa-Sifo riguarda infine le indisponibilità e le carenze di farmaci, tema già affrontato in modo concreto e condiviso nell’ambito del Tavolo tecnico indisponibilità, per prevenire e risolvere tutte le problematiche legate alla carenza di farmaci, al contingentamento degli ordini dei grossisti, alla prevenzione e tracciabilità dei furti di medicinali e alla gestione delle emergenze determinate dalla pandemia Covid-19.