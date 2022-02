Conferenza sul futuro dell’Europa: a Maastricht 200 cittadini per il panel su Ue nel mondo e sulle migrazioni

In vista della sessione plenaria dell’11-12 marzo a Strasburgo, due panel dei cittadini devono ancora riunirsi per finalizzare le raccomandazioni per il futuro dell’Europa. I duecento cittadini europei che fanno parte del panel sull’Ue nel mondo e le migrazioni si riuniranno nel fine settimana 11-13 febbraio a Maastricht, nei Paesi Bassi e il loro lavoro toccherà più nello specifico i temi degli obiettivi e le strategie dell’Ue in materia di sicurezza, difesa, politiche estere e commerciali, aiuti umanitari e cooperazione allo sviluppo, allargamento e migrazione. I lavori saranno in formato ibrido, con alcuni partecipanti connessi da remoto, mentre le sessioni di apertura (11 febbraio) e di chiusura (13 febbraio) si potranno seguire in diretta streaming sulla piattaforma digitale multilingue. Questo panel ha già svolto due incontri (Strasburgo, 15-17 ottobre e online il 26-28 novembre). A doversi ancora incontrare prima della plenaria di marzo è il panel che abbraccia i temi “un’economia più forte, giustizia sociale e occupazione/Istruzione, cultura, gioventù e sport; trasformazione digitale” e che concluderà i suoi lavori a Dublino il 25-27 febbraio 2022. Intanto tutti i cittadini “possono continuare a condividere le loro idee su come plasmare la nostra futuro comune sulla piattaforma”, dice una nota della Commissione europea.